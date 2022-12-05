В Воронеже за 13 краж будут судить городского маугли

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении восьми жителей области в возрасте от 15 до 30 лет в совершении четырнадцати краж. По версии следствия двенадцать из четырнадцати краж совершены при непосредственном участии 15 - летнего жителя микрорайона Подгорное. С октября прошлого по август текущего года с территорий частных домов и гаражей и надворных построек в Рамонском районе и Воронеже в компании приятелей похищали металлические изделия. Украденное имущество сдавал в пункты приема металла. Кроме того, 15-летний «предводитель» дважды похищал золотые изделия в гостях у своих знакомых.

Подозреваемого задержали, он признался в совершении краж. Выяснилось также, что у подозреваемого с самого рождения нет документов. Для определения его возраста назначалась и проводилась антропометрическая экспертиза, определившая что ему от 15 до 16 лет.

Следствие оценило сумму причиненного ущерба в 850 000 рублей. Судьбу обвиняемых определит суд Центрального района. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.