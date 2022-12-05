Спасателей ужаснуло количество рискующих жизнью конькобежцев и рыбаков на Воронежском водоханилище

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В минувшие выходные десятки воронежцев вышли на неокрепший лед водохранилища на коньках и с рыболовными снастями. Люди бесстрашно путешествовали по акватории, не обращая внимания на все предупреждения спасателей о том, что лед еще слишком тонок, чтобы выдержать вес человека. Не возымела действия даже наглядная демонстрация, ради которой сотрудник МЧС окунулся в ледяную воду, пройдя по льду. Не остановили горячие головы и сообщения о ЧП. Только за воскресенье из воды спасатели достали двоих живых и один труп женщины в районе Чернавского моста. А 1 декабря в регионе погибли сразу два любителя подледного лова рыбы.

- Такого не было на нашей памяти никогда. Еще раз просим всех - не рисковать. Лёд прочен от 10 см. Но! Если у берега он может быть и 15 сантиметров, то на акватории он может варьироваться от 15 до 1 см - зависит от множества параметров! – в очередной раз призывают в ГУ МЧС по региону.