В ДТП на улице Вавилова в Воронеже пострадали двое детей

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Полицейские сообщили подробности серьезной аварии с участием двух иномарок на улице Вавилова. Первоначально сообщалось, что в ДТП пострадали шесть человек.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 4 декабря, в 09.20 у дома № 36 по улице Вавилова. Водитель автомобиля «Toyota Avensis», 25-летний житель Кантемировского района, на нерегулируемом перекрестке не позволит завершить маневр, и допустил столкновение с автомобилем «Nissan Liberty », под правлением 37-летнего жителя областного центра, который двигался по переулку Спокойный. После столкновения «Nissan Liberty» отбросило на стоящее на обочине дерево.

По уточненным данным ГУ МВД по региону, в ДТП, телесные повреждения получили три пассажира «Nissan Liberty»: 11-летняя девочка, 10-летний мальчик и 59-летняя женщина, все они воронежцы.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.