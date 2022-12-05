Воронежские пловцы завоевали золото и бронзу на крупном всероссийском турнире

Роман Жидков поднялся на пьедестал турнира в Саранске во второй раз. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский пловец, мастер спорта Роман Жидков завершил выступление в Саранске на всероссийском турнире «Резерв России» победой. В заключительный день соревнований он стал лучшим на дистанции 50 м вольным стилем среди юношей 15-16 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

На финише Роман показал время 22.63 секунды. Занявший второе место Илья Захариков из Тверской области отстал от Жидкова на 0,03 секунды. Третьим стал Максим Коломеер из Санкт-Петербурга — 22,77 секунды.

Ранее на этом турнире Роман Жидков завоевал серебро на дистанции 100 м вольным стилем.

А воронежская пловчиха Александра Литвиненко в заключительный день турнира стала третьей на дистанции 50 м баттерфляй среди спортсменок 13-14 лет. Наша спортсменка финишировала с результатом 27,29 секунды. Вперед Александра пропустила свою тезку Рогову из Красноярского края и Диану Мирошниченко из Республики Хакасия.

Александра Литвиненко на пьедестале (крайняя справа). Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, еще одна медаль в Саранске на счету нашей спортсменки Анастасии Саратовой. Она победила на дистанции 200 м вольным стилем среди спортсменок 15-17 лет.