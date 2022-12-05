В аварии с участием трех фур пострадали два водителя

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье, 4 декабря, около 14.25 на трассе «Р-22 Каспий» в Грибановском районе Воронежской области столкнулись три грузовика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, по предваительным данным, виновником аварии стал 24-летний житель Республики Дагестан, водитель автомобиля «Вольво-731502» с полуприцепом «Фруенхауф TF-34C». Выполняя обгон, на полосе встречного движения он протаранил МАН с полуприцепом «Шмитц-Каргобулл», под управлением 46-летнего воронежца, а затем столкнулся с попутным грузовиком - «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприприцепом «Кегель SN-24» с 44-летним жителем Смоленской области за рулем.

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В результате ДТП пострадали два водителя из автомобилей «Вольво» и МАН. С травмами их доставили в Борисоглебскую районную больницу. По факту аварии проводится проверка.