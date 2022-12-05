В Воронеже на улице Урывского упал аварийный столб

Теперь конструкция лежит на обочине Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

На улице Урывского в Воронеже упал аварийный бетонный столб. Об этом утром понедельника сообщил очевидец. Несколькими днями раньше воронежцы уже сообщали об опасной конструкции – пострадавшая в результате ДТП опора опасно изогнулась, накренившись в сторону проезжей части, и держалась на одной арматуре.

К счастью, ситуация разрешилась благополучно. Упал ли столб по естественным причинам, или его намеренно обрушили дорожные службы, неизвестно. Теперь железобетонная конструкция лежит на обочине.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".