Ночью из горящей многоэтажки в Воронеже эвакуировали 12 человек

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В ночь с воскресенья на понедельник в многоквартирном доме №77 по улице Пешестрелецкой в одной из квартир возник пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 01:50 5 декабря.

- В результате пожара в доме повреждены комната 5х3,5м по всей площади, коридор 2х4м по всей площади и кухня 2х3 - на площади 3 кв.м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Из-за сильного задымления из здания выели 12 человек в масках спасаемого. Две женщины получили отравления продуктами горения. Одной из них 39 лет. Обеих доставили в больницу.

На месте пожара работали пять пожарных отделений в составе 18 спасателей с привлечением шести машин.