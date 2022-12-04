Воронежец украл у подруги ювелирные украшения и деньги для ставок в букмекерской конторе

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратилась 54-летняя жительница Северного микрорайона Воронежа. Она сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по региону 4 декабря, стражи порядка определили круг лиц, имевших доступ в ее квартиру. И предположили, что к преступлению может быть причастен знакомый женщины, который был у неё в гостях.

Его задержали у друзей. 30-летний мужчина неоднократно был судим за кражи. Он признался, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил. Кроме того, оказалось, что в гостях , он через приложение телефоне женщиныв перевел 50 тысяч рублей на счет букмекерской конторы. Возбуждены уголовные дела.