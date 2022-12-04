Следователи начали проверку после обнаружения в воронежском водохранилище тела женщины

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Следователи СУ СК по Воронежской области проводят проверку по факту обнаружения в водохранилище возле Северного моста 2 декабря тела 63-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 4 декабря.

Предварительно, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Точную причину назовут специалисты после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На данный момент следователь осмотрел место происшествия. Также опрашиваются очевидцы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СК по Воронежской области.