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НовостиОбщество4 декабря 2022 15:21

Следователи начали проверку после обнаружения в воронежском водохранилище тела женщины

Предварительно, смерть не носит криминального характера
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Следователи СУ СК по Воронежской области проводят проверку по факту обнаружения в водохранилище возле Северного моста 2 декабря тела 63-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 4 декабря.

Предварительно, смерть пенсионерки не носит криминального характера. Точную причину назовут специалисты после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На данный момент следователь осмотрел место происшествия. Также опрашиваются очевидцы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СК по Воронежской области.