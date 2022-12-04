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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 14:19

В Воронеже пенсионер перечислил мошенникам 2,5 млн рублей

Он хотел обезопасить свой счет от аферистов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Очередной жертвой мошенников стал 77-летний воронежец. Пообщавшись с аферистами пенсионер перечислили им 2,5 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 4 декабря.

Мужчина пояснил, ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с его счета пытаются снять денежные средства. Пенсионер поверил и продиктовал собеседнику персональные данные. И тут же его счет был опустошен.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование.