Под Воронежем внук зарезал бабушку и пытался убить прохожую

Фото СУ СКР по региону

Трагедия произошла 3 декабря в поселке Рамонь Воронежской области. Вечером, примерно в 17 часов на возвращающуюся домой по улице Мосина 30-летнюю женщину напал неизвестный. Он несколько раз ударил ее ножом и скрылся. Пострадавшую увидел прохожий и вызвал скорую помощь. Медики увезли раненую в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

А чуть позже в квартире в доме № 6 на этой же улице родственники нашли труп 74-летней пенсионерки. На ее теле насчитали множество ножевых ран. Полицейские и следователи СК установили, что к нападениям причастен 27-летнний внук старушки. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство и убийство.