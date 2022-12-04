Из-подо льда под Северным мостом в Воронеже достали тело женщины

В пятницу, 2 декабря, в 17:30 из-подо льда на водохранилище под Северным мостом в Воронеже спасатели достали тело утонувшей женщины. Об этом сообщила пресс-служба управления ГО ЧС 4 декабря.

Погибшей было 63 года. Обстоятельства ее смерти выясняют следователи СК.

Это уже вторая жертва тонкого льда на водохранилище. 1 декабря пропал рыбак. А 2 декабря из водоема извлекли тело.

Спасатели пояснили, что ведут мониторинг ледовой обстановки. В настоящее время покров водохранилища с трудом достигает толщины 5 см, есть много промоин. При этом безопасной считается толщина не менее 10 см!