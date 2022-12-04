Два года колонии получил экс-глава воронежского НИИ

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Левобережный районный суд вынес приговор бывшему руководителю филиала НИИ синтетического каучука имени Лебедева Евгению Блинову. Мужчину признали виновным сразу по двум тяжким статьям - растрата с использованием служебного положения (ч. 3-4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Приговор вынесли 28 ноября. Это следует из данных картотеки суда.

Блинов осужден за растрату 1,7 млн рублей. Его задержали летом 2020 года. В ходе проверок ФСБ и МВД выяснилось, что в течение шести лет глава института забирал деньги, полагавшиеся в качестве зарплат и премий четырем фиктивно устроенным работникам, причем на инженерные должности, которые хорошо оплачивались.

По данным воронежских СМИ, мужчину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Также ему придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа.