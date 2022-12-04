В столкновении «Лады Калина» и Renault Logan под Воронежем пострадала 65-летняя женщина

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла в Рамонском районе Воронежской области. Две автоледи 65 лет на «Ладе Калина» и Renault Logan столкнулись на перекрестке неравнозначных дорог. Подробности рассказали 4 декабря в ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

ДТП случилось днем ранее, примерно в 07.40 на 7 км автодороги «М-4 «Дон» — Рамонь». Водитель отечественного автомобиля ехала по второстепенной дороге. Она не уступила преимущество Renault Logan. Автоледи на иномарке двигалась по главной. В результате произошло столкновение.

Он удара Renault Logan вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения пострадала водитель «Лады Калина». Пенсионерку доставили в больницу. Проводится проверка.