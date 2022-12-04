Коронавирус в Воронежской области: 4 декабря 101 человек заболел, двое умерли

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За минувшие сутки медики Воронежской области выявили ковид еще у 101 пациента. В большинстве случаев болезнь лечат жители региона амбулаторно. Госпитализация потребовалась лишь 38 пациентам. Данными на 4 декабря поделился федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

К сожалению, не обошлось без летальных исходов. Двое воронежцев с коронавирусом скончались от осложнений за последние 24 часа.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирус зафиксировали в 469 тысячи случаев. В 459 тысячах пациенты смогли победить болезнь.