Воронежский водоканал пообещал устранить затопление фекалиями квартала на Левом берегу

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В понедельник, 5 декабря, представители «РВК-Воронеж» и управы Железнодорожного района разработают совместный мероприятия по устранению изливов стоков из канализационных колодцев по улицам Переверткина, 25 Января и Зои Космодемьянской. Об этом рассказали в пресс-службе водоканала.

Ранее местные жители пожаловались на постоянные фекальные реки в этом микрорайоне. На их пути не только жилые многоэтажки, но и детский центр, два детских сада, общежития, мини-рынок. Сотрудники водоканала, управы и ТСЖ «Радуга» участок обследовали.

- По словам жителей, они происходят только во время сильных ливней или резкого таяния снега. В результате обхода установлено, что канализационная линия работает в штатном режиме, нарушений на сетях «РВК-Воронеж» не обнаружено, - пояснили в компании.