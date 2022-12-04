В Воронеже водитель Nissan Qashqai сбил пешехода

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ДТП произошло в Воронеже на улице Грузинской. 39-летний водитель, житель Новоусманского района, на автомобиле Nissan Qashqai сбил пешехода. Мужчина в этот момент переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом 4 декабря сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла накануне вечером, примерно в 20.50. Водитель иномарки ехал в направлении Маклокского проезда. 63-летний мужчина, попавший под колеса, госпитализирован с различными травмами в медицинское учреждение.

В данный момент полицейские выясняют причину аварии. Всего за сутки на дорогах Воронежской области произошло 77 ДТП.