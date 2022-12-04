Воронежские гандболисты потерпели первое поражение в сезоне-2022/23

4 декабря воронежцы сыграют повторный матч в Чехове. Начало матча в 15:00. Фото со страницы ГК "Воронеж" в VK.

Вчера, 3 декабря, в Чехове состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местные «Чеховские медведи-2» принимали лидера турнира - ГК «Воронеж». Всего раз наши парни вели в счете - 6:5 на 15-й минуте. Все остальное время они догоняли. И, увы, спасти игру не смогли. К перерыву дубль «мишек» имел «плюс 1» - 16:15, а после второй половины их перевес возрос – 34:29. Это поражение стало первым для воронежцев в этом чемпионате. До этого было восемь побед.

В ТОП-3 результативных игроков нашей команды вошли – Никита Арефин (семь очков), Никита Сибирев и Евгений Грибков (по пять).

После вчерашнего игрового дня с 16 баллами воронежцы занимают второе место. У лидирующего волгоградского «Каустика» 20 баллов, но наши земляки провели на четыре игры меньше. Третьими идут «Чеховские медведи-2» (15). Сегодня, 4 декабря, воронежцы сыграют повторный матч в Чехове. Начало матча в 15:00.