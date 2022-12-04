В ноябре в Воронежской области погибли три пропавших человека

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в ноябре приняли 59 заявок о пропаже людей в Воронежской области. Статистикой они поделились в субботу, 3 декабря.

Добровольцы рассказали, что из 59 человек удалось найти 42. Пропавшими без вести остаются девять человек. Еще три воронежца, к сожалению, погибли. Кроме того, волонтеры нашли родственников двух жителей региона.

Напомним, двое суток продолжались поиски пропавшего 48-летнего воронежца, который 1 декабря отправился на водохранилище ловить рыбу. Родные обратились к поисковикам, когда вечером мужчина не вернулся домой и перестал выходить на связь. Позже его тело обнаружили в водохранилище. По предварительным данным, рыбак утонул.