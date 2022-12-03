Воронежский губернатор оценил безопасность границы региона в условиях СВО

Фото с сайта правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

2 декабря воронежский губернатор Александр Гусев посетил Кантемировский район, где проинспектировал критическую инфраструктуру и встретился с бойцами сводного отряда, которые защищают границы региона с начала СВО.

Губернатор заострил внимание на теме безопасности Кантемировского района и области в целом на фоне проведения специальной военной операции. А местных жителей и чиновников призвал быть бдительными и выявлять людей, потенциально способных на неправомерные действия.

Одной из целей своей поездки глава региона назвал оценку степени защиты критически важных объектов. По итогам визита Александр Гусев отметил:

- Работа организована достаточно структурно, защита находится на должном уровне. В условиях СВО ситуация остается контролируемой, поэтому мы вместе с правоохранительными органами и подразделениями, которые расположены в нашей области, находимся в тесном контакте.