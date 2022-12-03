Маршакфест проведет в Воронеже зимний спецпроект

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Команда детского театрального фестиваля «Маршак» проведут в Воронеже «Зимний уикенд». Спецпроект объединит спектакли для семейного просмотра о Рождестве, добре и волшебстве. В январе в столицу Черноземья привезут свои спектакли театры из Москвы и Красноярска.

5 и 6 января «Таратумб» (чьи спектакли уже знакомы воронежским зрителям по другим сезонам Маршакфеста и Нелже) покажут на малой сцене ТЮЗа кукольный музыкальный спектакль «Как найти Вифлеем» (5+). Авторы-постановщики Ольга Шайдуллина и Антон Калипанов увлекательно и доступно рассказывают трогательную историю маленькой девочки Кати по прозвищу Пуговка, которая отправляется на поиски младенца с особенной судьбой, родившегося в Вифлееме. Героиню ждут встречи с волхвами, пастухами, удивительным дедушкой Симеоном и множеством неожиданных героев.

13 и 14 января в ВКЗ Красноярский ТЮЗ сыграет спектакль «Снежная королева» (6+). Известный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Роман Феодори поставил сказочную историю о любви и дружбе с ярким и зрелищным оформлением, уникальными костюмами ручной работы и оригинальной музыкой. Спектакль был номинирован на «Золоту маску- 2014» в четырех категориях и получил Гран-при XI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», где был отмечена как лучший спектакль, а также награжден за работу режиссера, композитора и лучшую женскую роль.

Завершит программу «Зимнего уикенда» спектакль «Антикварного цирка». 15 января в ТЮЗе московская команда покажет постановку без слов «Мандариновый ангел» (4+), созданную в жанре нового цирка. В спектакле Елены Польди маленькая девочка встречается с удивительными существами – мандариновыми ангелами. Они приходят в канун Рождества и творят чудеса – избавляют людей от равнодушия, а еще умеют балансировать на лестнице, танцевать, летать на люстре и отбивать чечетку на лыжах. После спектакля герои научат зрителей жонглировать мандаринами, играть на рождественских колокольчиках и наряжать новогоднюю елку особенным способом.