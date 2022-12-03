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НовостиОбщество3 декабря 2022 13:44

Главу поселения под Воронежем оштрафовали за волокиту

Чиновник в положенный срок не рассмотрел обращение жителя
Ирина КАЗАНИНА

Прокуратура Новоусманского района выявила нарушение в работе главы сельского Отрадненского поселения. В адрес чиновника в августе этого года поступило обращение от местного жителя по вопросу благоустройства. Однако в положенный законом 30-дневный срок заявитель ответа не получил, а его обращение даже не было рассмотрено. Не пришло жителю и уведомление о продлении сроков.

Прокурор района возбудил в отношении главы Отрадненского сельского поселения дело об административном правонарушении. По решению мирового суда чиновника наказали штрафом.