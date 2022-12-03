Главу поселения под Воронежем оштрафовали за волокиту

Прокуратура Новоусманского района выявила нарушение в работе главы сельского Отрадненского поселения. В адрес чиновника в августе этого года поступило обращение от местного жителя по вопросу благоустройства. Однако в положенный законом 30-дневный срок заявитель ответа не получил, а его обращение даже не было рассмотрено. Не пришло жителю и уведомление о продлении сроков.

Прокурор района возбудил в отношении главы Отрадненского сельского поселения дело об административном правонарушении. По решению мирового суда чиновника наказали штрафом.