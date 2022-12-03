Житель Воронежской области лишился 1,7 миллиона после общения с незнакомцем

За минувшие сутки 11 жителей Воронежской области стали жертвами мошенников и лишились денег. Причиненный им ущерб составил более 3 миллионов 424 тысяч рублей.

Одним из пострадавших стал 39-летний житель Лискинского района, которому поступил звонок на мобильный от неизвестного мужчины. Незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с его счета кто-то пытается снять деньги. Потом лжеполицейский обманом получил от потерпевшего его персональные данные и получил доступ к счету. Через какое-то время мужчина обнаружил, что с его счета пропали 1 700 000 рублей.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемого ищут.