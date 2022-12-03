В Воронеже прошла первая открытая лекция по гражданской обороне

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области
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3 декабря в бизнес-инкубаторе ВГТУ прошло первое открытое занятие по гражданской обороне для воронежцев. Послушать лекцию пришли более 100 человек. Перед гостями выступили преподаватели ВГТУ, представители ГУМЧС России и администрации города.
Лекторы рассказали об общих принципах гражданской обороны, познакомили со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, классификацией убежищ, действиям по сигналам гражданской обороны.
В конце мероприятия спикеры ответили на вопросы участников лекции.
Напомним, серия лекций по запросу горожан проходит на базе бизнес-инкубатора ВГТУ (ул. 20-летия Октября, 84, вход с ул. Красноармейской). Начало в 12.00, вход свободный. Все интересующие вопроы можно задать по телефону в Воронеже 271-30-00.