Житель Воронежской области лишился семи тысяч при покупке сигнализации через интернет

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Лискинском районе воронежской области полицейские задержали 42-летнего жителя столичного региона по подозрению в завладении денежными средствами мошенническим путем.

Правоохранители выяснили, что неоднократно судимый ранее мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автомобильной сигнализации. В начале ноября 31-летний житель Лисок пожелал купить оборудование, и связался с продавцом. Стороны обговорили условия сделки, затем потерпевший перевел «продавцу» около семи тысяч рублей. Подозреваемый обещал отправить сигнализацию по почте. Но вскоре перестал выходить на связь, а посылка потерпевшему так и не пришла.

Поняв, что его обманули, житель Воронежской области обратился с заявлением в полицию. Полицейские провели расследование и вскоре задержали подозреваемого в столице. Сейчас мужчина дал признательные показания, пояснив, что потратил деньги на свои нужды.

Сейчас в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»., наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.