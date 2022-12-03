В Воронеже будут судить гастролирующего похитителя телевизоров

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Полицейские в Воронеже завершили расследование дела о шести кражах, совершенных на территории Ленинского района.

Сообщения о преступлениях начали поступать в отдел полиции от местных жителей в начале августа. Собственники, сдающие посуточно жилье, сообщали о мужчине, который обращался к ним од видом арендатора. Обязательным условием он называл наличие телевизора.

- После заключения сделки и истечения суточного срока, потерпевшие обнаруживали пропажу телевизора и других бытовых приборов из арендованной квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Потерпевшими по делу проходят шесть воронежцев в возрасте от 23 до 60 лет. Общий ущерб составил около 70 000 рублей.

Полицейские смогли установить личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи 26-летний нигде неработающий житель города Сочи. В Воронеж он приезжал для совершения краж.

Подозреваемого задержали, и он рассказал полицейским, что реализовывал похищенное в воронежских ломбардах.

Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Воронежа. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.