Осень-2022 стала в Воронеже самой влажной за 32 года

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Синоптики рассказали, что главной особенностью минувшего сезона в Воронеже стало огромное количество осадков – в 2,1 раза больше нормы. Такой влажной осени в регионе не было с 1990 года.

Первенство по количеству дождей принадлежит сентябрю. При норме 51 мм влаги, в этом месяце выпало 135 мм осадков. В октябре и ноябре соответственно выпало 186 % и 156 % от нормы.

При этом осенняя температура наблюдалась в пределах среднемноголетних значений - +7,1.

Сезон также отметился резким началом, бабьего лета практически не было, а первые заморозки пришли уже 10–11 сентября. Средняя температура октября и ноября немного превысила норму. Первый снег зафиксировали 31 октября.