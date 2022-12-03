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НовостиОбщество3 декабря 2022 6:29

Жилинспекция помогла восстановить работу полотенцесушителя в воронежской квартире

Оказалось достаточно предупреждения, чтобы УК выполнила свою работу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГЖИ

Фото с сайта ГЖИ

Фото: Предоставлено

Жительница многоэтажного дома № 16 по ул. Цюрупы в Воронеже пожаловалась в государственную жилищную инспекцию области на неисправность полотенцесушителя в ванной комнате. Труба не грела, по словам заявительницы, с ноября 2021 года, а обращения в УК результатов не приносили.

По жалобе жительницы ГЖИ провело в отношении УК Центрального района профилактическое мероприятие с напоминанием о необходимости принятия мер, направленных на предоставление качественной коммунальной услуги по отоплению.

Позже в разговоре с жилинспектором женщина сообщила, что коммунальщики отремонтировали полотенцесушитель.