В Воронеже столкнулись пассажирский автобус и «Мазда»: двое ранены

Автобус въехал в бок "Мазды". Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 2 декабря, около 15.40 в Железнодорожном районе у дома № 5 на улице Остужева, недалеко от ее пересечения с Переверткина и от магазина «Линия», случилась авария.

- Маршрутный «ПАЗ» № 26 столкнулся с легковым автомобилем «Мазда-3». В аварии пострадали два человека: 30-летняя жительница Воронежа, рулившая японской иномаркой, и 47-летний пассажир автобуса, также житель столицы Черноземья. Обоих отвезли в больницу. Шоферу маршрутки, 52-летнему жителю Воронежа, госпитализация не потребовалась. Наши сотрудники выясняют обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.