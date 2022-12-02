В Воронеже девушка подарила мошенникам 850 тысяч рублей

28-летняя жительница Железнодорожного района стала очередной жертвой мошенников. Ее «развели» по старой схеме. Девушке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на имя собеседницы мошенники пытаются оформить кредит.

Затем «благодетель» порекомендовал девушке, чтобы сорвать планы аферистов, самой взять кредиты и перевести все деньги на «безопасные» счета. Та сделала все так, как сказали ей мошенники. В итоге она перевела на их счета 850 тысяч рублей. После этого отвечать на звонки аферисты перестали. Девушке ничего не осталось сделать, как пойти в полицию.

- Всего 1 декабря в Воронежской области случилось семь мошенничеств и шесть краж денег с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 2 685 000 рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ, карающим за кражи и мошенничества. Преступников разыскивают.

Людям, склонным верить россказням незнакомцев, стоит иметь в виду: взятые под давлением мошенников кредиты возвращать все равно придется им самим. Может, хотя бы это простое соображение убережет их от необдуманных шагов.