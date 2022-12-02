Губернатор Воронежской области пообещал повышение зарплаты бюджетникам в январе 2023 года

Денег бюджетникам подкинут, но сильно богаче они от этого вряд ли станут. Фото: из архива «КП»

В январе 2023 года бюджетникам Воронежской области повысят зарплату. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. На сколько процентов увеличат выплаты, не конкретизировали.

Губернатор напомнил, что в 2022 году бюджетникам подняли зарплаты на 15 процентов. Делали это в два этапа. В январе зарплату увеличили на 6 процентов, в сентябре – еще на 9%.

Надо заметить, что, по подсчетам статистиков, в Воронежской области с января по сентябрь 2022 года средняя зарплата составила 44 568 рублей. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Но, во-первых, это «средняя температура по больнице». На самом деле тех самых 44 тысяч рублей многие жители Воронежской области на деле не получают. А во-вторых, реальный размер доходов с учетом роста цен даже при таком подсчете уменьшился на 2,2 %.