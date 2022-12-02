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НовостиОбщество2 декабря 2022 17:04

Губернатор Воронежской области пообещал повышение зарплаты бюджетникам в январе 2023 года

В 2022-м их проиндексировали на 15 процентов
Олег КУЗНЕЦОВ
Денег бюджетникам подкинут, но сильно богаче они от этого вряд ли станут.

Денег бюджетникам подкинут, но сильно богаче они от этого вряд ли станут.

Фото: из архива «КП»

В январе 2023 года бюджетникам Воронежской области повысят зарплату. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. На сколько процентов увеличат выплаты, не конкретизировали.

Губернатор напомнил, что в 2022 году бюджетникам подняли зарплаты на 15 процентов. Делали это в два этапа. В январе зарплату увеличили на 6 процентов, в сентябре – еще на 9%.

Надо заметить, что, по подсчетам статистиков, в Воронежской области с января по сентябрь 2022 года средняя зарплата составила 44 568 рублей. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Но, во-первых, это «средняя температура по больнице». На самом деле тех самых 44 тысяч рублей многие жители Воронежской области на деле не получают. А во-вторых, реальный размер доходов с учетом роста цен даже при таком подсчете уменьшился на 2,2 %.