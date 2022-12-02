Под Воронежем «шестерка» протаранила две иномарки: водитель попал в больницу

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 2 декабря, в 13.20 в Новоусманском районе на 14 километре дороги «Трасса «Дон» - Малая Приваловка - граница Липецкой области» случилась крупная авария. 30-летний местный житель на своей «шестерке» ехал в направлении села Орлово. Машина сломалась, ее вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в «Хендай Туксон», которым рулил 39-летний житель Калачеевского района, и в «Ниссан Альмера», им управлял 59-летний воронежец.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Водитель «шестерки» получил травмы, его отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют, почему он пустился в путь на машине, которая в итоге не смогла нормально доехать до пункта назначения, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.