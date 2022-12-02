Видеонаблюдение в воронежских маршрутках оборудуют системами долгосрочного хранения

Маршрутки оборудуют в соответствии с федеральными требованиями Фото: Мария ЛЕНЦ

Воронежские перевозчики обновляют системы видеонаблюдения в городских маршрутках в соответствии с федеральными требованиями. В частности, обязательной должна быть функция долгосрочного хранения памяти. Таковы требования безопасности. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» в пятницу, 2 декабря.

По данным издания, перевозчики пожаловались мэру Вадиму Кстенину на сложности с субсидированием. На федеральном уровне предполагается возмещение затрат на оснащение, однако региональные требования жестче, чем в целом по стране. Градоначальник напомнил, что перевозчики сами высказали готовность до конца первого квартала 2023 года провести мероприятия по транспортной безопасности.

- Обязательства, которые вы на себя взяли, придется выполнить. Повышенные требования к оборудованию считаю вполне обоснованными. На безопасности никто экономить не будет, поэтому рекомендую исполнять требования законодательства и претендовать на субсидии, — добавил глава города.

Отметим, сейчас в Воронеже работают 13 транспортных компаний, у которых в наличии 1,3 тыс. автобусов различного класса. На маршруты каждый день выходят около 1 тыс. единиц.