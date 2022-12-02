Адвокат бывшего вице-спикера Воронежской городской Думы опровергла слухи о подготовке документов об его досрочном освобождении

Александр Провоторов попал за решетку за аферу, связанную с выборами. Фото: из архива «КП»

В ряде воронежских СМИ появилась информация о планирующемся условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-спикера Воронежской городской Думы Александра Провоторова. Причем со ссылкой на адвоката экс-слуги народа Веру Белкину сообщали, что якобы для этой цели уже готовят документы.

Однако в разговоре с корреспондентом «КП-Воронеж» Вера Белкина факт подготовки документов для возможного УДО Александра Провоторова опровергла. При этом факт самого намерения подзащитного досрочно выйти из мест не столь отдаленных она не подтвердила, но и не опровергла.

Напомним, Александра Провоторова задержали весной 2021 года по подозрению в мошенничестве, связанной с выборами. По версии следствия, он получил в общей сложности миллион рублей от депутата Александра Жукова за помощь в очередной его попытке пройти в городской парламент. В итоге ему удалось вновь благополучно избраться. Однако Жуков заподозрил, что для этого Провоторов ничего не делал и пожаловался на обман силовикам. В конце марта 2022 года в Центральном районном суде приговорили теперь уже экс-спикера гордумы к двум годам колонии общего режима.