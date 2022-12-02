В Воронеже поймали молодого человека, помогавшего мошенникам отбирать деньги у пенсионеров

Юному рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Воронежские полицейские задержали по подозрению в участии в серии мошенничеств 21-летнего жителя Ростовской области. Он уже был ранее судим за кражи.

В ноябре 2022 года были обмануты аферистами несколько воронежцев в возрасте от 71 до 84 года. При этом схема мошенников была одинаковой – сначала поступал звонок пожилому человеку. Его убеждали, что близкий родственник попал в ДТП, и нужны деньги, чтобы «уладить» ситуацию. Затем договаривались, какую сумму пенсионер может отдать. Приезжал молодой человек, ему передавали деньги. Затем, конечно, оказывалось, что родственник в аварию не попадал.

Полицейские, к которым обратились обманутые воронежцы, изучили данные видеокамер. И выяснили, что юноша, которому отдавали деньги, приезжал на автомобиле «Хендай-Элантра». Вскоре машину задержали в Борисоглебске. Внутри нее как раз находился молодой человек, подозреваемый в пособничестве мошенникам.

Юноша отпираться не стал. Он рассказал, что приехал в Воронеж для дополнительного заработка, который ему предложили незнакомцы в одном из мессенджеров. От своих «работодателей» он получал адреса пенсионеров, у которых забирал деньги и переводил их на указанные ему банковские реквизиты. Возил его по Воронежу знакомый.

Полицейские установили причастность молодого человека к четырем мошенничествам на общую сумму около полумиллиона рублей. Его пособников разыскивают. Также выясняют, не причастен ли задержанный юноша к аналогичным преступлениям в соседних регионах.

- Возбуждены уголовные дела по частям 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Молодого человека отправили в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.