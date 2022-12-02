В Воронеже отремонтируют жилой дом с башней

Жилой дом с башней на пересечении улиц Кольцовская,82 и Ворошилова,2 отремонтирует до сентября 2023 года. Об этом сообщили в региональном управлении по охране ОКН в пятницу, 2 декабря.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому подрядчика выбирали из компании, которые имеют необходимую лицензию Минкульта РФ. В итоге было решено, что работы проведет воронежское ООО «АтомЭнергоКомплект».

Компания должна будет отреставрировать фасад корпуса на Ворошилова, привести в порядок инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Отметим, «Дом рабочих завода имени М. И. Калинина», состоящий из нескольких разноэтажных корпусов, был построен в 1950-1955 годах. Сейчас дом выполняет свои первоначальные функции: верхние этажи жилые, а на первом расположены магазины, кафе и офисы. Объектом культурного наследия здание стало в августе 2021 года.