Воронежцы мечтают о пенсии в 42 тысячи рублей

От пенсии до пенсии живут многие пожилые люди невесело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели исследование, чтобы выяснить какой размер пенсии россияне считают достойной. Опрос проводили в ноябре 2022 года во всех крупных городах нашей страны, в том числе и в Воронеже.

Воронежцы посчитали, что достойной для них будет пенсия в 42 тысячи рублей. В апреле 2022 года их притязания были пониже - 40,3 тыс. руб., в 2021-м еще меньше - 38,7 тыс. руб., а в 2020-м и вовсе 37,7 тыс. руб. В среднем по России сейчас мечтают о пенсии повыше – 46,4 тысячи. Воронеж среди всех регионов по уровню ожиданий находится на 26 месте.

Лидирует по запросам жители Москвы и Санкт-Петербурга (соответственно 50,8 и 48,2 тыс. рублей). В пятерке также Владивосток (47,2 тыс. руб.), Тюмень (46,7 тыс. руб.) и Хабаровск (46,6 тыс. руб.). Самые скромные запросы среди жителей крупных городов у Ярославля. Впрочем, они не сильно отличаются от воронежских – 41,3 тысячи в месяц.

Однако, как говорил известный в недавнем прошлом российский футболист Андрей Аршавин, ваши ожидания – ваши проблемы. На самом деле средняя пенсия по России составляет в третьем квартале 2022 года 18503 рубля. Правда, в планах у правительства есть намерение повысить ее в 2023 году на 4,8%. В этом случае ее размер составит 21 862 рубля. Даже скромные воронежские пенсионеры (нынешние и потенциальные) хотят почти в два раза больше.