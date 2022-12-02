В Воронеже снесли магазин фейерверков

Магазин фейерверков все же снесли. Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

В Железнодорожном районе закончилась история, связанная с упорным нежеланием индивидуального предпринимателя исполнить решение суда и снести магазин фейерверков. Бизнесмен задолжал владельцу земельного участка. И тот потребовал в суде демонтировать магазин. Служители Фемиды приняли его сторону.

Однако предприниматель подал апелляцию на решение суда, потом отозвал ее. Но и магазин сносить не собирался. Тогда его решил демонтировать владелец земельного участка. Суд пошел ему навстречу и изменил в этой части решение о демонтаже. В итоге сначала у магазина отключили электричество, а потом его снесли работники нанятой владельцем участка организации.