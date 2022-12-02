На воронежской телебашне зажгут огни в честь Дня Неизвестного солдата

пресс-службы филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» Фото: Предоставлено

В День Неизвестного солдата в субботу, 3 декабря, на воронежской телебашне зажгут тематическую подсветку. Из огней сделают соответствующую надпись с георгиевской лентой, флагом России и Вечным огнем. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Подсветка будет гореть в течение часа - с 19.00 до 20.00. Подобную акцию проведут более 20 регионов страны. Триколор появится на телебашнях Белгорода, Черкесска, Мурманска, Пензы и Назрани. В Брянске, Нальчике, Костроме, Саранске, Челябинске и Ярославле зажгут георгиевскую ленту. В Костроме, Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Самаре и Саратове сценарий дополнят изображением горящей свечи.

Отметим, День Неизвестного солдата президент учредил в 2014 году. Дата приурочена к перезахоронению останков неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены 3 декабря 1966 года.