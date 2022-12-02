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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 10:35

В Воронежской области нашли повешенной 16-летнюю девочку

Трагедия случилась в Бутурлиновском районе
Олег КУЗНЕЦОВ

Вечером в четверг, 1 декабря, жуткая трагедия случилась в одном из поселков Бутурлиновского района. Вернувшиеся домой родители обнаружили повешенной свою 16-летнюю дочь. Девочка была студенткой местного учреждения системы среднего профессионального образования. Она училась на первом курсе.

По данным местных жителей, семья, где погиб ребенок, считается благополучной. В причинах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета.

- Следователи выполняют мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели несовершеннолетней в Бутурлиновском районе, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.