В Воронежской области нашли повешенной 16-летнюю девочку

Вечером в четверг, 1 декабря, жуткая трагедия случилась в одном из поселков Бутурлиновского района. Вернувшиеся домой родители обнаружили повешенной свою 16-летнюю дочь. Девочка была студенткой местного учреждения системы среднего профессионального образования. Она училась на первом курсе.

По данным местных жителей, семья, где погиб ребенок, считается благополучной. В причинах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета.

- Следователи выполняют мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели несовершеннолетней в Бутурлиновском районе, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.