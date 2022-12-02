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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:20

Компания «Вит-строй» не смогла взыскать с воронежских властей 3,6 млн рублей из-за озера «Круглое»

ООО проиграло очередной суд
Мария Щербакова

Собственник озера «Круглое», ООО СЗ «Вит-строй», проиграл очередной суд департаменту природных ресурсов и экологии Воронежской области. Компания пыталась взыскать с властей убытки, которые она понесла, когда озеро включили в охранную зону, но безуспешно. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» в четверг, 1 декабря.

По мнению представителей компании, когда «Круглое» стало памятником природы, его рыночная стоимость упала. Соответственно ООО понесло убытки. Их оценили почти в 3,6 млн рублей.

Первый суд «Вит-строй» проиграла летом этого года. Тогда компания направила жалобу в кассацию. Однако Арбитражный суд Центрального округа оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.