В Воронеже 3 декабря 17 улиц останутся без света

Электричества не будет в течение девяти часов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В субботу, 3 декабря, из-за плановых работ не будет электричества с 8.00 до 17.00 на улицах Воронежа в Коминтерновском, Советском, Левобережном и Железнодорожном районах. Об этом сообщили на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Свет отключат из-за плановых работ. Специалисты АО «Воронежская городская электросеть» будут менять старое оборудование на новые интеллектуальные системы учета электроэнергии.

Полный список адресов отключений электричества можно увидеть здесь.

Напомним, в декабре планируют выключать свет из-за плановых работ в 21 районе Воронежской области. Электричества тоже не будет пока относительно светло – с 8.00 до 17.00.