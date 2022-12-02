Коронавирус в Воронежской области на утро 2 декабря: 105 человек заболели, никто не умер

Коронавирус пока дает врачам передышку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи на этот раз в целом успокоили суточными данными по заболеваемости коронавирусом. На утро пятницы, 2 декабря, заболели еще 105 человек, лишь 17 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 1 декабря заразились 103 жителя Воронежской области, 30 из них были госпитализированы. Всего с начала ковидной эпидемии в Воронежской области заболевших этой опасной заразой стало уже 468 755.

Но самое главное – на этот раз никто не умер от осложнений коронавируса, как и сутки назад. Да и выздоровевших на утро 2 декабря было немало – 114. На начало дня 1 декабря их было меньше – 106.