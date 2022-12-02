За неделю в Воронежской области ОРВИ заболели почти 75 тыс. детей

Заболеваемость в регионе выросла на 11,6% Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе в Воронежской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. С 21 по 27 ноября за медпомощью обратились 13,4 тыс. человек, в том числе 74,5 тыс. – дети до 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, это выше, чем неделей ранее на 11,6%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 1 декабря.

Санитарные врачи отметили, что продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа в структуре заболеваемости. При этом прививки уже сделали 46% населения региона.

- В Воронежскую область за счет средств федерального бюджета поступила третья партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» для детского населения, что составляет 100% от запланированного количества, - рассказали в Роспотребнадзоре. - В настоящее время вакцина распределяется по бюджетным учреждениям здравоохранения области, где организована иммунизация населения.

В ведомстве напомнили, что в детских садах и школах медработники делают прививки детям с письменного согласия родителей. Малышей, которые не посещают образовательные учреждения, вакцинируют в поликлиниках по месту жительства.