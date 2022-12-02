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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:43

Глава Воронежского облсуда стал зампредом Высшей квалификационной коллегии

Василия Тарасова утвердили 1 декабря
Мария Щербакова
О назначении Василия Тарасова сообщили в ВККС

О назначении Василия Тарасова сообщили в ВККС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов стал зампредом Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Об избрании его на эту должность сообщили в ВККС в четверг, 1 декабря.

- Коллектив областного суда поздравляет Василия Николаевича с избранием на столь значимую и ответственную должность и желает профессиональных успехов на пути созидательного труда во благо развития судебной системы нашей страны, служения закону и обществу, - говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

Кроме того, повышение статуса получила и заместитель Тарасова Виктория Калюжная. Ее избрали членом Совета судий Российской федерации.