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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 7:48

Под Воронежем 21-летний парень перевернулся на квадроцикле

Водителя госпитализировали
Мария Щербакова
Квадроцикл перевернулся в деревня Рамонского района

Квадроцикл перевернулся в деревня Рамонского района

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Медовке Рамонского района на обочине дороги опрокинулся квадроцикл «CF MOTO». Водителя, 21-летнего воронежца, с травмами доставили в больницу. ДТП произошло у дома №11 на улице Трудовая в 15.00 четверга, 1 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением квадроцикла и съехал с дороги. По факту проводят проверку полицейские, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.