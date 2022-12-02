Под Воронежем 21-летний парень перевернулся на квадроцикле

Квадроцикл перевернулся в деревня Рамонского района Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Медовке Рамонского района на обочине дороги опрокинулся квадроцикл «CF MOTO». Водителя, 21-летнего воронежца, с травмами доставили в больницу. ДТП произошло у дома №11 на улице Трудовая в 15.00 четверга, 1 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением квадроцикла и съехал с дороги. По факту проводят проверку полицейские, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.