В Воронежской области за год вырос спрос на психологов

На рынке труда Воронежской области в 2022 году взлетел спрос на психологов. В целом по стране наш регион занимает 25 строчку по востребованности таких специалистов. Таковы результаты исследования, которое провели эксперты hh.ru. Результаты опубликовали в четверг, 1 декабря.

С января по ноябрь в России было открыто более 5,5 тыс. вакансий для психологов. Это на 10% выше уровня прошлого года. На долю Воронежской области приходится 1% от общего количества вакансий.

Чаще всего психологов нанимают образовательные учреждения, компании из сферы медицины и фармацевтики, государственные и общественные организации, компании ИТ-сферы, финансового сектора и маркетинга.

- Образовательные и медицинские организации как правило ищут психологов для проведения индивидуальных и групповых консультаций и занятий, тренингов, разрешения конфликтных ситуаций. Компании из других сфер бизнеса ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов, - отмечает Иванова Валерия, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Наиболее востребованы психологи в Москве (24% от общего количества вакансий), Санкт-Петербурге (9%), Московский области (6%), Татарстане и Краснодарском крае (по 4%).

Средний диапазон предлагаемых зарплат от 25 до 57,5 тыс. рублей. При этом соискатели рассчитывают на 30 – 60 тыс.