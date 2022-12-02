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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 6:46

Два человека погибли в ДТП под Воронежем

Автомобили столкнулись на перекрестке в Новоусманском районе
Мария Щербакова
Мужчина и женщина погибли до приезда скорой помощи

Мужчина и женщина погибли до приезда скорой помощи

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Два человека погибли в ДТП в Новоусманском районе утром в четверг, 1 декабря. Смертельная авария произошла на дороге «Орлово – ст. Тресвятская». Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем ВАЗ-21150 на перекрестке неравнозначных дорог не уступила «Лада Ларгус». Автомобили столкнулись. Водитель и пассажир «Лады», 61-летний мужчина и 60-летняя женщина, погибли на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.