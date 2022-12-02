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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 6:20

Спасатели тушили жилой дом в селе Воронежской области

Огонь уничтожил кухню в одной из квартир
Мария Щербакова
При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Жилой дом загорелся на улице Красная Площадь села Садовое Аннинского района вечером в четверг, 1 декабря. Вспыхнула одна из квартир в двухквартирном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Как отметили спасатели, сообщение о пожаре поступило в 19.36. Огонь потушили за 24 минуты. По оперативной информации, обошлось без пострадавших. Полностью сгорела кухня на площади 3х4 м. На месте работали восемь спасателей, использовали две машины.