В авариях на железной дороге в Воронежской области за год погибли пять человек

В ДТП на путях пострадали 17 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году на железнодорожных переездах Воронежской области было 12 ДТП. Все они произошли по вине водителей автотранспорта, которые пытались проехать на красный свет. Для сравнения, годом ранее было 13 происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В авариях на железнодорожных путях пострадали 17 человек, 5 из них погибли. К ответственности за нарушения привлекли 6 водителей. В пресс-службе ЮВЖД добавили, что общий ущерб, причиненный виновниками ДТП, превысил 2 млн рублей.